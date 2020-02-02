США сняли запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп снял запрет на использование противопехотных мин, веденный его предшественником Бараком Обамой. Об этом сообщается на сайте Пентагона и Белого дома вечером в пятницу, 31 января.

При этом теперь разрешается использовать только современные противопехотные мины, которые оснащены механизмом самообезвреживания и могут быть деактивированы на расстоянии. Противопехотные мины, не обладающие этими функциями, до сих пор запрещены.

Снятие запрета необходимо, чтобы американские солдаты не оказались в невыгодном положении в случае конфликта с противниками США, отмечает пресс-служба Белого дома. Решение принято в рамках мер, которые запланировал Трамп, чтобы сделать армию более гибкой и дееспособной, говорится далее в заявлении, передает DW.

Международная организация инвалидов (Handicap International) резко раскритиковала решение о снятии запрета, назвав его "историческим ударом по безопасности мирного населения". Политика Трампа в отношении наземных мин может стать смертным приговором для невинных людей, цитирует заявление Handicap International информагентство KNA.

Ежегодно от противопехотных мин гибнут тысячи людей во всем мире. В 1997 году более 150 стран подписали Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин. Среди стран, на поставивших свои подписи, были США и Россия. В 2014 году Барак Обама ввел запрет на противопехотные мины. Их использование американскими солдатами было разрешено только на границе Северной и Южной Кореи.