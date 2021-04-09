Байден заявил об «эпидемии вооруженного насилия» в США

Президент США Джозеф Байден назвал «эпидемией» вооруженное насилие в стране и заявил о новых шагах для решения этой проблемы.

«Позвольте мне повторить: вооруженное насилие в этой стране — эпидемия и международный позор», — сказал Байден.

Среди предложенных президентом мер для решения этой проблемы — запрет на свободную продажу комплектующих оружия.

«У них нет серийного номера, поэтому после использования в преступлении отследить их нельзя», — пояснил американский лидер. При этом, по его словам, собрать настоящее оружие из комплектующих можно за полчаса.

Кроме того, он предложил изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизаторами — оборудованием, закрепляющим оружие и увеличивающее его точность. По словам президента, именно из такого пистолета в марте стрелок убил 10 человек в штате Колорадо, передает РБК.

Байден предлагает приравнять такие модификации к глушителям и распространить на них действие Национального закона об огнестрельном оружии, принятого в 1934 году. Тогда владелец такого пистолета обязан будет заплатить пошлину в размере $200, а также передать Минюсту свое имя и другие личные данные.

Еще одна мера, предложенная Байденом, — наделение судов правом временно изымать у отдельных граждан оружие по запросу родственников, или других лиц. По его словам, это должно снизить смертность и число самоубийств. Такие законы, по задумке президента, смогут принимать власти каждого конкретного штата.

Кроме того, Байден предлагает обязать американское Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ выпускать ежегодный отчет об обороте оружия в стране.

Байден и ранее неоднократно сообщал о необходимости проведения реформ в этой сфере. В феврале он призывал конгресс ввести обязательную проверку личности при отпуске оружия, а также запретить продажу штурмовых винтовок и магазинов большой емкости. Свой призыв он повторил в марте, после убийства 10 человек в городе Боулдер, в штате Колорадо.