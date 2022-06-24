Американский Сенат одобрил законопроект об ограничении оружия

Сенат американского Конгресса одобрил законопроект о борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия.

За законопроект проголосовали 65 сенаторов, против - 33, при этом 15 республиканцев присоединились к демократам в поддержку этой меры, что ознаменовало значительный двухпартийный прорыв по одному из самых спорных политических вопросов в стране, передает Интерфакс со ссылкой на CNN.

Документ был принят после недавних трагических событий в начальной школе в техасском городе Ювалде, где в результате стрельбы погибли 19 детей и два учителя, а также в супермаркете в Буффало штата Нью-Йорк, где жертвами стали девять человек.

Теперь законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, после чего поступит на подпись президенту Джо Байдену.

В мае газета New York Post со ссылкой на данные сайта Gun Control Violence сообщила, что "число массовых расстрелов в США в 2022 году превысило число дней в году".

В сообщении говорилось, что за первые 144 дня текущего года в стране было зафиксировано 214 случаев стрельбы.