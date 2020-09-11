Трамп объявил о наличии у США неизвестного другим оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть вооружения, о которых никто не знает. Об этом он сказал журналистам перед вылетом в штат Мичиган.

«У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что США создают «отличное оружие», в том числе ядерное. По его словам, власти потратили $2,5 трлн на армию за последние три с половиной года и сейчас американские вооруженные силы «сильнее, чем когда-либо», передает РБК.

Американский журналист Боб Вудворд в своей готовящейся к публикации книге Rage приводит слова американского лидера о наличии у Соединенных Штатов ядерной системы, которой нет ни у России, ни у Китая.

«У нас есть то, о чем Путин и Си [Цзиньпин] никогда раньше не слышали», — утверждает он.

В мае 2020 года Трамп похвастался разработкой в США «супер-пупер» гиперзвуковой ракеты. По словам американского лидера, эта ракета будет в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас, и сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.

Позднее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что «супер-пупер» ракету испытали в марте текущего года в Тихом океане. Во время испытаний она превысила скорость звука в 17 раз.