Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 689151 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 декабря 2021 года выросло до 689151 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5449 человек

Выздоровели и выписаны 681250 (+1498) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5449 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1203 человека (4,91% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10897301 (+24472) тест на коронавирус.