Последнее обновление: 20.12.2021 17:25

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 685462 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 декабря 2021 года выросло до 685462 человек.

Как сообщает Минздрав РБ, число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 5399 человек.

Выздоровели и выписаны 677045 (+657) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5399 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 834 человека (5,56% от протестированных за сутки).

В Беларуси проведены 10825163 (+14985) теста на коронавирус.

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