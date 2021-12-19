Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 684628 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 декабря 2021 года выросло до 684628 человек.

Как сообщает Минздрав РБ, число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 5385 человек.

Выздоровели и выписаны 676388 (+1754) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5385 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1655 человек (6,47% от протестированных за сутки).

В Беларуси проведены 10821178 (+25581) тестов на коронавирус.