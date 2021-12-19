Последнее обновление: 19.12.2021 13:15

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 684628 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 декабря 2021 года выросло до 684628 человек.

Как сообщает Минздрав РБ, число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 5385 человек.

Выздоровели и выписаны 676388 (+1754) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5385 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1655 человек (6,47% от протестированных за сутки).

В Беларуси проведены 10821178 (+25581) тестов на коронавирус.

Ранее по теме


<Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование