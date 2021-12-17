Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 681517 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 декабря 2021 года выросло до 681517 человек.

Как сообщает Минздрав РБ, число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5355 человек

Выздоровели и выписаны 672829 (+1828) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5355 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1644 человека (5,91% от протестированных за сутки).

В Беларуси проведены 10770753 (+27847) теста на коронавирус.