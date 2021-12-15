Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 678277 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 декабря 2021 года выросло до 678277 человек.

Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5322 человек, сообщает Минздрав РБ

Выздоровели и выписаны 669068 (+2027) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5322 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1765 человек (6,73% от протестированных за сутки).

Всего проведены 10717846 (+26237) тестов на коронавирус.