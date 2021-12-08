Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 667893 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 декабря 2021 года выросло до 667893 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5210 человек.

Выздоровели и выписаны 657109 (+2108) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5210 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1756 человек (5,95% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10574547 (+29533) тестов на коронавирус.