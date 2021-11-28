Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 651839 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 ноября 2021 года выросло до 651839 человек.

Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 5054 человек, сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

Выздоровели и выписаны 638844 (+2191) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5054 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1671 человека (7,02% от протестированных за сутки).

Всего в Беларуси проведены 10366695 (+23797) тестов на коронавирус.