Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 679873 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 декабря 2021 года выросло до 679873 человек.

Как сообщает Минздрав РБ, число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5338 человек

Выздоровели и выписаны 671001 (+1933) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5338 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1596 человек (6,37% от протестированных за сутки).

В Беларуси проведены 10742906 (+25060) тестов на коронавирус.

Более 4225000 белорусов получили первую дозу вакцины COVID-19, из них более 3266000 прошли полный курс вакцинации