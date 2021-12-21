Власти Беларуси отменили ковидную самоизоляцию

В условиях продолжающейся пандемии коронавируса и неизбежной интервенции омикрона на суверенную территорию синеокой белорусские власти внезапно отказались от такого инструмента борьбы с коронавирусом как самоизоляция.

Совмин РБ своим постановлением №727 от 17 декабря 2021 года ее отменил.

Согласно документу, с 22 декабря из перечня лиц, подлежащих самоизоляции, исключены контакты первого и второго уровней и прибывшие из неблагополучных «ковидных» стран.

Таким образом, теперь самоизолироваться обязаны только граждане с положительным тестом на коронавирус.

Постановлением установлено, что лица, получившие требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции до 22 декабря, обязаны обеспечить их соблюдение до истечения срока пребывания в самоизоляции, указанного в таких требованиях.