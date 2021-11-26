Минздрав РБ уточнил порядок и сроки проведения повторной и бустерной вакцинаций

Минздрав Беларуси разъяснил порядок проведения повторной (бустерной) вакцинации против коронавируса, а также назвал применяемые для этого вакцины.

Согласно сообщению ведомства, повторная и/или бустерная вакцинация осуществляется препаратами Спутник Лайт, Спутник V, Vaccine (Vero Cell) Inactivated (SINOPHARM).

«Бустерная вакцинация против COVID-19 – курс вакцинации, проводимый пациенту через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации. Повторная (сезонная) вакцинация против COVID-19 – курс вакцинации, проводимый пациенту через 12 месяцев после основной (первичной) или бустерной вакцинации», - уточняет Минздрав.

Ведомство указывает, что бустерная вакцинация с использованием вакцины СПУТНИК ЛАЙТ через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации, проведенной любым иммунобиологическим лекарственным препаратом положена:

1.1. лицам в возрасте 18-25 лет (студенты, курсанты и учащиеся очной формы обучения учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, лица, переболевшие инфекцией COVID-19 и другие);

1.2. лицам в возрасте 18 лет и старше, в том числе лицам с ослабленным иммунитетом, лицам старше 60 лет, лицам, принимающим иммуносупрессивную терапию, находящимся на гемодиализе, медицинским работникам, работникам стационарных учреждений социального обслуживаниям, лицам, переболевшим инфекцией COVID-19.

Повторная (сезонная) вакцинации с использованием СПУТНИК V, или СПУТНИК ЛАЙТ, или SINOPHARM, или иного иммунобиологического лекарственного препарата положена лицам 18 лет и старше через 12 месяцев после бустерной вакцинации и после основной (первичной) вакцинации лицам, не получившим бустерную вакцинацию.