Последнее обновление: 18.11.2021 17:17

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 634731 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 ноября 2021 года выросло до 634731 человека.

Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 4901 человека, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

Выздоровели и выписаны 616992 (+2894) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4901 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1844 человека (6,95% от протестированных за сутки).

По состоянию на 18 ноября, в Беларуси проведены 10133872 (+26538) теста на коронавирус.

Ранее по теме


<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование