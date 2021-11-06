Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 612015 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 ноября 2021 года выросло до 612015 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 18 до 4730 человек.

Выздоровели и выписаны 587208 (+2494) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4730 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1993 человека (6,15% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9814116 (+32421) тестов на коронавирус.