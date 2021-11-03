Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 606033 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 ноября 2021 года выросло до 606033 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 4679 человек.

Выздоровели и выписаны 580025 (+2543) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4679 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1996 человек (3,93% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9712550 (+50762) тестов на коронавирус.