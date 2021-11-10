Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 619708 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 ноября 2021 года выросло до 619708 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4789 человек.

Выздоровели и выписаны 596590 (+2888) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4789 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1989 человек (4,1% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9921361 (+48495) тестов на коронавирус.

Более 3095000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2392000 прошли полный курс вакцинации.