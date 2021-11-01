Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 602058 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 ноября 2021 года выросло до 602058 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4646 человек.

Выздоровели и выписаны 575555 (+1561) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4646 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1890 человек (9,09% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9652240 (+20796) тестов на коронавирус.