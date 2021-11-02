Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 604037 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 ноября 2021 года выросло до 604037 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4662 человек.

Выздоровели и выписаны 577482 (+1927) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4662 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1979 человек (20,73% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9661788 (+9548) тестов на коронавирус.

Более 2911000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2243000 прошли полный курс вакцинации.