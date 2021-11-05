В мире число заражений коронавирусом превысило 249,34 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 249343420 (+491421 сутки) по данным Worldometer на 8:30 5 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5045072 (+7337) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18453513 (+102010) человек, из них 76153 (+2256) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 225844835 (+382074) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 47187256 (+81033) случаями заражения, Индия – 34332407 (+12265), Бразилия – 21849137 (+13352), Великобритания – 9208219 (+37269) и Россия – 8673860 (+40217). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 81033, Россия – 40217, Великобритания – 37269, Германия – 35662, Турция – 29482. Беларусь (1998) – на 42 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 772315, Бразилия – 608715, Индия – 459875, Мексика – 288887 и Россия – 243255. Беларусь – на 79 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1195, США – 1149, Украина – 699, Румыния – 434, Бразилия – 411. Беларусь – на 50 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 608031 случай заражения коронавирусом и 4696 смертей.