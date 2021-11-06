В мире число заражений коронавирусом превысило 249,85 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 249854622 (+511202 сутки) по данным Worldometer на 7:26 6 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5053878 (+8806) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18598338 (+144825) человек, из них 75857 (-296) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 226202406 (+357571) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 47280449 (+84846) случаями заражения, Индия – 34344087 (+11680), Бразилия – 21862458 (+13321), Великобритания – 9241916 (+34029) и Россия – 8714595 (+40735). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 84846, Россия – 40735, Германия – 35806, Великобритания – 34029, Турция – 28193. Беларусь (1991) – на 41 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 774673, Бразилия – 609112, Индия – 460268, Мексика – 289131 и Россия – 244447. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1345, Россия – 1192, Украина – 696, Румыния – 463, Бразилия – 397. Беларусь – на 49 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 610022 случая заражения коронавирусом и 4712 смертей.