В мире число заражений коронавирусом превысило 248,27 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 248278245 (+412540 сутки) по данным Worldometer на 6:48 3 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5028510 (+7852) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18283419 (-2161) человек, из них 73547 (+257) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 224966316 (+406849) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46999026 (+59288) случаями заражения, Индия – 34306177 (+10796), Бразилия – 21821124 (+6431), Великобритания – 913857 (+33865) и Россия – 8593200 (+39008). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 59288, Россия – 39008, Великобритания – 33865, Турция – 29796, Украина – 19455. Беларусь (1979) – на 32 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 768797, Бразилия – 608118, Индия – 459203, Мексика – 288464 и Россия – 240871. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1178, США – 1003, Украина – 700, Румыния – 586, Индия – 294. Беларусь – на 45 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 604037 случаев заражения коронавирусом и 4662 смерти.