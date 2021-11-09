В мире число заражений коронавирусом превысило 251,03 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 251038774 (+385921 сутки) по данным Worldometer на 5:59 9 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5071046 (+5475) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18652346 (-36825) человек, из них 76386 (+457) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 227315382 (+417271) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 47438967 (+50809) случаями заражения, Индия – 34374455 (+7841), Бразилия – 21886077 (+5638), Великобритания – 9333891 (+32322) и Россия – 8834495 (+39400). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 50809, Россия – 39400, Великобритания – 32322, Турция – 27824, Германия – 20580. Беларусь (1887) – на 36 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 776397, Бразилия – 609602, Индия – 461347, Мексика – 289734 и Россия – 248004. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1190, Украина – 473, США – 452, Болгария – 334, Индия – 304. Беларусь – на 50 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 615814 случаев заражения коронавирусом и 4758 смертей.