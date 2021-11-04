В мире число заражений коронавирусом превысило 248,85 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 248851999 (+573754 сутки) по данным Worldometer на 9:42 4 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5037735 (+9225) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18351503 (+68084) человека, из них 73897 (+350) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 225462761 (+496445) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 48105468 (+75639) случаями заражения, Индия – 34320142 (+13965), Бразилия – 21835785 (+14661), Великобритания – 9171660 (+41299) и Россия – 8633643 (+40443). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 75639, Великобритания – 41299, Россия – 40443, Турция – 29764, Германия – 26453. Беларусь (1996) – на 42 (-10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 770854, Бразилия – 608304, Индия – 459661, Мексика – 288733 и Россия – 242060. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1436, Россия – 1189, Украина – 720, Индия – 458, Румыния – 449. Беларусь – на 56 (-11) месте.

В Беларуси официально подтверждены 606033 случая заражения коронавирусом и 4679 смертей.