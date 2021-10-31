В мире число заражений коронавирусом превысило 247,16 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 247165025 (+405891 сутки) по данным Worldometer на 10:28 31 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5010984 (+6510) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18258749 (+57796) человек, из них 74409 (-452) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 223895292 (+341585) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46799970 (+26787) случаями заражения, Индия – 34272677 (+12958), Бразилия – 21804094 (+10693), Великобритания – 9019962 (+41278) и Россия – 8472797 (+40251). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 41278, Россия – 40251, США – 26787, Украина – 26198, Турция – 23096. Беларусь (1992) – на 38 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 766117, Бразилия – 607764, Индия – 458219, Мексика – 287951 и Россия – 237380. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1160, Украина – 541, Индия – 446, Филиппины – 423, Румыния – 395. Беларусь – на 40 (+11) месте.

В Беларуси официально подтверждены 598183 случая заражения коронавирусом и 4614 смертей.