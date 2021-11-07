В мире число заражений коронавирусом превысило 250,29 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 250299250 (+444628 сутки) по данным Worldometer на 10:17 7 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5060762 (+6884) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18663119 (+64781) человек, из них 72974 (-2883) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 226575369 (+372963) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 47313412 (+32479) случаями заражения, Индия – 34354966 (+10879), Бразилия – 21874324 (+11866), Великобритания – 9272066 (+30693) и Россия – 8755930 (+41335). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Россия – 41335, США – 32479, Великобритания – 30693, Турция – 27474, Германия – 26389. Беларусь (1993) – на 39 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 775095, Бразилия – 609417, Индия – 460787, Мексика – 289413 и Россия – 245635. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1188, Украина – 793, Индия – 519, США – 422, Румыния – 390. Беларусь – на 45 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 612015 случаев заражения коронавирусом и 4730 смертей.