В Беларуси продолжаются обыски и допросы журналистов, сообщает правозащитный центр «Весна».

В частности, вечером 19 октября у фотокорреспондента «Новой часов» Дмитрия Дмитриева был произведен обыск. Силовики изъяли все оборудование.

По словам Дмитрия, поводом для обыска послужило дело об угрозах в адрес заместителя начальника Советского РОВД. Год назад, во время отбывания «суток» на Окрестина Дмитрия по этому делу допрашивали сотрудники КГБ.

Также, на допрос в Главное управление внутренних дел Минского горисполкома был вызван журналист Павел Добровольский. Предполагается, что Добровольского допрашивали в рамках дела агентства БелаПАН.

Во вторник, на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по "делу весны" вызывали редактора оршанского портала orsha.eu и правозащитника Игоря Казмерчака. Ему отдали ранее изъятые во время обысков банковские карты, но телефоны ему так и не вернули.

Казмерчака уже задерживали 8 июля, тогда у него дома прошел обыск. Спустя трое суток журналиста выпустили из СИЗО. Обыск у него прошел 14 июля во время массовых обысков по всей Беларуси у правозащитников и активистов.