Блогер Эдуард Пальчис приговорен к 13 годам лишения свободы

Блогер Эдуард Пальчис приговорен судом к 13 годам лишения свободы, сообщает правозащитный центр «Весна».

Как сообщает Следственный комитет РБ, он признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц, повлекшие иные тяжкие последствия), ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси).

В СК утверждают, что Пальчис начал преступную деятельность еще в 2016 году и вел ее вплоть до того момента, пока не был задержан в сентябре 2020 года.

"Основным оружием Пальчиса были созданные и управляемые им интернет-ресурсы, в том числе Telegram-канал и страницы в социальных сетях, которые захватили большую часть аудитории страны, их доверие и использовались для управления сознанием толпы, внушения "нужной" информации, склонения к запланированным преступным действиям", - ранее сообщал СК.

«Публикуемая еще с 2016 года в ресурсах информация по своему содержанию была направлена на разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности. Она касалась сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти и общественности, активно выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Беларуси. Одновременно с "затуманиванием" сознания граждан Пальчис занимался организацией массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», - сообщает СК сегодня, 17 декабря.

«Помимо информационного воздействия обвиняемый склонял их к совершению таких преступлений, размещая информацию о планируемых месте и времени проведения противоправных действий, информационном поводе, обучая и подготавливая потенциальных участников. Следствием были получены неопровержимые доказательства, свидетельствующие о совершении Пальчисом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси», - также сказано в сообщении.

«…фигурант неоднократно создавал и распространял в интернете материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, чтобы облегчить последующий захват государственной власти в Беларуси неконституционным путем иными лицами», - подчеркивается в сообщении.

Приговор не окончательный и может быть обжалован.