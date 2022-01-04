Власти Беларуси объявили экстремистским ряд телеграм-каналов и сайтов

Белорусские власти объявили экстремистскими телеграм-каналы «КГБ с народом» и «Армия с народом», а также телеграм-чат «Армия с Народом».

Такое решение вынес Октябрьский суд Витебская еще 27 декабря 2021 года.

Между тем, еще в мае власти вынесли приговоры фигурантам дела телеграм-канала «Армия с народом». В частности, Антонина Коновалова была приговорена к 5,5 годам колонии общего режима, Сергей Коршун и Евгений Привалов – к 4,5 годам, Сергей Ярошевич и Сергей Спарыш – соответственно к 5,5 и 6 годам колонии усиленного режима.

Также, решением суда Ленинского района Гродно 30 декабря 2021 года признана экстремистскими материалами информационная продукция информационного портала незарегистрированного Союза поляков в Беларуси (znadniemna.pl).

В минувший понедельник власти постановлением прокурора Брестской области ограничили доступ к интернет-сайту «Першы регiён», а спустя несколько часов и вовсе объявили информационные материалы сайта экстремистскими.