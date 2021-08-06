Последнее обновление: 06.08.2021 17:54

Власти Беларуси объявили экстремистским интернет-сайт Тribunа.cоm

Специализирующийся на репрессиях против медиа суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК 6 августа признал экстремистским интернет-сайт Тribunа.cоm.

В список запрещенных попали Telegram-канал «Тribunа.cоm Беларусь», одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook. Twitter, Вконтакте, а также мобильные приложения для смартфонов, говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

«Администраторы сообществ размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности», - сказано в сообщении.

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