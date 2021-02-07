СК Беларуси добивается экстрадиции админов Nexta

Следственный комитет Беларуси направил в Генпрокуратуру Польши документы на экстрадицию в Беларусь администраторов телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и Степана Путило

«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через Генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Я хотел бы донести следующую мысль: принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители», - заявил начальник международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло, которого цитирует «СБ сегодня».

Как сообщалось, в октябре 2020 года телеграм-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA были признаны экстремистскими материалами.