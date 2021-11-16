Последнее обновление: 16.11.2021 06:58

Администратор «Белых халатов» приговорен к 4 годам колонии

Суд в Минске 12 ноября 2021года приговорил к четырём годам колонии общего режима студента 4-го курса Беларуского государственного медуниверситета Владислава Мартиновича.

Суд установил, что он администрировал telegram-канал «Белые халаты», побуждая аудиторию к нанесению вреда национальной безопасности Беларуси, сообщает правозащитный центр «Весна».

«Целью ресурса является воздействие на сознание и волю работников здравоохранения и медицины Республики Беларусь, а также учащихся и преподавателей медицинских учреждений образования страны», – говорится в обвинении.

Мартинович был задержан 19 ноября прошлого года.

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