USAGM призвало власти Беларуси освободить Игоря Лосика

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) осудило решение белорусских властей выдвинуть новые обвинения против белорусского блогера Игоря Лосика.

«Недопустимо, чтобы репортаж о белорусских выборах стоил уважаемому журналисту свободы», — заявила исполняющая обязанности генерального директора USAGM Келу Чао.

«Белорусские власти должны снять с Игоря все обвинения и немедленно освободить его», — подчеркнула руководитель USAGM, передает БелаПАН.

28-летний создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года, он признан белорусскими правозащитниками политзаключенным.

Летом Лосика обвинили по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что ему предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). По этой статье Лосику грозит до восьми лет лишения свободы.

Блогер вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Голодовка Лосика длилась 42 дня и вызвала большой резонанс. 25 января Лосик передал, что решил прекратить голодовку, потому что его «потрясла невероятная волна солидарности».

11 марта стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение, в ответ он пытался порезать вены и объявил сухую голодовку. По какой статье предъявлено обвинение, пока не уточняется.