В Беларуси с 9 октября вводится обязательный масочный режим в общественных местах

В Беларуси с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным для всех.

«С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», - пояснил замминистра здравоохранения Александр Тарасенко, комментируя постановление Минздрава №105 от 6 октября 2021 года.

Он сообщил, что Минздравом внесены изменения и дополнения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Это связано с тем, что во всех регионах республики и городе Минске наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«Внесено существенное дополнение - ответственность физических лиц (граждан). Соблюдать правила будет необходимо и в общественном транспорте всех видов, включая такси. В санитарных нормах и правилах также указано, как должна носиться маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок», - сказал он.

Контролировать соблюдение требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с заинтересованными, прежде всего МВД, Минтрансом. «На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать наше население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер», - предупредил Тарасенко.