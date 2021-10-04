Последнее обновление: 04.10.2021 17:16

Минздрав РБ призывает к осторожности на фоне 4-й волны коронавируса и ковида у подростков

Министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич назвал «сложной» обстановку с коронавирусом в стране и призвал всех к разумной осторожности и более жесткому реагированию на нарушение мер социального дистанцирования

"Обстановка сейчас достаточно сложная, но прогнозируемая. Сложность в том, что высокий уровень заболеваемости держится достаточно длительное время. Безусловно, он сопровождается ростом госпитализаций по всем регионам…», - заявил министр, которого цитирует БелТА.

Пиневич также заявил о распространении ковида у подростков и детей.

"Причиной развития у нас четвертой волны стало распространение ковида среди детей и подростков. Начало учебного года совпало с погодными условиями и стало так называемым спусковым крючком. Мы ввели в школах, вузах и ссузах более жесткий эпидрежим, надеюсь, это должно помочь. Также рекомендуем ограничить массовые мероприятия. Призываю к разумной осторожности и более жесткому реагированию на нарушение мер социального дистанцирования", - подчеркнул чиновник.

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование