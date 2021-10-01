Последнее обновление: 01.10.2021 13:59

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 540079 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 октября 2021 года выросло до 540079 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4159 человек.

Выздоровели и выписаны 520024 (+1309) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4159 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1993 человека (5,09% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8538447 (+39117) тестов на коронавирус.

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