Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 559715 человек

Согласно официальным данным Мин здравствуйте РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 октября 2021 года выросло до 559715 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4304 человек.

Выздоровели и выписаны 534256 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4304 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1943 человека (6,73% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 8889332 (+28844) теста на коронавирус.