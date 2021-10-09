Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 555793 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 октября 2021 года выросло до 555793 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4275 человек.

Выздоровели и выписаны 531186 (+1333) пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4275 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1998 человек (4,78% от протестированных за сутки).

По данным Минздава РБ, в Беларуси проведены 8817406 (+41809) тестов на коронавирус.