Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 536 097 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 сентября 2021 года выросло до 536 097 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4129 человек.

Выздоровели и выписаны 517 325 (+1 295) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4129 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1993 человека (5,32% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 8462570 (+37432) тестов на коронавирус.