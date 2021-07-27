Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 441 881 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 июля 2021 года выросло до 441 881 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3413 человек.

Выздоровели и выписаны 435 842 (+468) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3413 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 525 человек (8,27% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 220 583 (+6 352) теста на коронавирус.