Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 445 048 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 июля 2021 года выросло до 445 048 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3445 человек.

Выздоровели и выписаны 439 162 (+1 112) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3445 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 184 человека (6,9% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 276 318 (+17 168) тестов на коронавирус.