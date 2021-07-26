Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 441 356 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 июля 2021 года выросло до 441 356 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3403 человек.

Выздоровели и выписаны 435 374 (+492) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3403 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 648 человек (5,8% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 214 231 (+11 179) тест на коронавирус.