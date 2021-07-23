Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 438 767 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 июля 2021 года выросло до 438 767 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3376 человек.

Выздоровели и выписаны 432 655 (+1 166) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3376 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 103 человек (6,5% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 168 204 (+16 976) теста на коронавирус.