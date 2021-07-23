Минздрав Беларуси урезал надбавки за работу в условиях пандемии коронавируса

Минздрав РБ скорректировал подходы к установлению надбавки за работу в условиях пандемии коронавируса «с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, уровня заболеваемости и вакцинации работников здравоохранения».

По сути, приказом №892 от 20 июля 2021 года надбавки будут сокращены с 1 августа 2021 года. Согласно документу, из Методических рекомендаций по вопросу материального стимулирования работников здравоохранения исключен пункт о применении расчета «треть отработанных часов и (или) смен в условиях инфекции» для установления надбавки в полном объеме за все отработанное время.

«Министерство здравоохранения обращает внимание, что установление и выплата надбавки … производится за рабочие дни (рабочие смены). Оплата производится раздельно по каждой строке табеля учета рабочего времени - работе по основной должности, работе сверх нормы рабочего времени, работе на условиях совместительства, во время которых произошел контакт с пациентом с диагнозом COVID-19, что подтверждено первичной медицинской документацией», - говорится в комментарии.

«Пример: врач-терапевт отработал 160 часов (20 рабочих дней или смен). Из них в течение 7 рабочих дней (смен), что составляет более трети отработанного времени, продолжительностью 8 часов, оказывал медицинскую помощь пациентам с COVID-19 на протяжении 1-2 часов в день. Надбавка … устанавливается за 7 рабочих дней (смен), т.е. за 56 часов (7 смен х 8 часов), а не за все отработанное время (160 часов) (как сейчас – ред.)», - сказано в комментарии.

Минздрав также сообщает, что в 21 году на надбавки за работу в условиях коронавируса было направлено 589,4 млн. рублей из средств консолидированного бюджета. За май 2021-го эти выплаты получили почти 69 тыс. работников здравоохранения.