Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 371 405 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 мая 2021 года выросло до 371 405 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2661 человека.

Выздоровели и выписаны 362 112 (+1 196) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2661 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 996 человек (6,45% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 028 936 (+13 882) тестов на коронавирус.