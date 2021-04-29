Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 357 233 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 апреля 2021 года выросло до 357 233 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2532 человек.

Выздоровели и выписаны 347 554 (+1 406) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2532 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 309 человек (7,62% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 832 409 (+17 175) тестов на коронавирус.