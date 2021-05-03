Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 361 897 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 мая 2021 года выросло до 361 897 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2572 человек.

Выздоровели и выписаны 352 464 (+648) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2572 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 834 человека (10,12% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 895 273 (+8 238) тестов на коронавирус.