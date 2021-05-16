Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 376 341 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 мая 2021 года выросло до 376 341 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2701 человека.

Выздоровели и выписаны 367 097 (+1842) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 27091 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1627 человек (7,86% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 090 900 (+20 711) тестов на коронавирус.