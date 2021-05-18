Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 378 711 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 мая 2021 года выросло до 378 711 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2721 человека.

Выздоровели и выписаны 368 832 (+992) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2721 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 179 человек (14,9% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 113 124 (+7 909) теста на коронавирус.